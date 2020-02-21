2020-02-21T11:47:41+03:00
Общество

В 2021 году в Кемерове заработает мусороперерабатывающий завод

Об этом рассказал мэр города
Ирина АВТУШКО
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В 2021 году в Кемерове заработает мусороперерабатывающий заводВ 2021 году в Кемерове заработает мусороперерабатывающий заводФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2021 году в Кемерове заработает мусороперерабатывающий завод. Об этом в ходе отчетной пресс-конференции Сергея Цивилева рассказал глава города Илья Середюк.

В настоящее время в Кемерове есть три полигона для твердых коммунальных отходов, которые в общей сложности заполнены на 90 процентов. При этом два из них закрыты, городские власти разрабатывают проект рекультивации.

- В соответствии с федеральным законодательством полигоны ТКО не могут быть расположены в городской черте. В связи с этим на смежной территории в Кемеровском районе уже опеределено место, пройдена государственная экспертиза, сделан проект, а теперь выполняются строительно-монтажные работы для запуска нового полигона по утилизации ТКО, - рассказал Илья Середюк.

Он добавил, что рядом предусмотрена площадка под строительство мусоросортировочного завода, так как это смежная отрасль.

- Что же касается мусоропереработки, то на территории города определен технополигон «Западный», это в районе КОРМЗ. В 2021 году здесь будут запущены производственные мощности по переработке пластика, картона, бумаги, - рассказал глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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