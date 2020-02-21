Сергей Цивилев рассказал об улучшении оказания медуслуг в Шерегеше

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:59:50+03:00

Он отметил, что также там появится хирург-травматолог

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В кузбасском курорте Шерегеш появится хирург-травматолог и мобильный комплекс для оказания скорой помощи пострадавшим.

Об этом на отчетной пресс-конференции «500 дней. Время новых побед» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он сообщил, что убыточный аэропорт в Таштаголе продолжат финансировать, так как он является точкой приема самолетов санавиации.

– Мы оставили аэропорт в Таштаголе, хотя это непросто, он несёт нам большие убытки. Мы, конечно, думали, закрывать его или не закрывать. Но это санавиация, это медицина, это возможность быстро забрать любого пострадавшего. Поэтому мы приняли решение оставить аэропорт. Мы будем продолжать его финансировать, – подчеркнул губернатор.

Кроме того, вскоре в Шерегеше появится хирург-травматолог и мобильный комплекс для оказания быстрой помощи пострадавшему и возможности сделать ему рентген прямо на месте.

Прямую трансляцию отчетной пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева «500 дней. Время новых побед», посвященную подготовке к празднованию 300-летия Кузбасса, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU