2020-02-21T11:59:50+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал об улучшении оказания медуслуг в Шерегеше

Он отметил, что также там появится хирург-травматолог
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Сергей Цивилев рассказал об улучшении оказания медуслуг в ШерегешеСергей Цивилев рассказал об улучшении оказания медуслуг в ШерегешеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В кузбасском курорте Шерегеш появится хирург-травматолог и мобильный комплекс для оказания скорой помощи пострадавшим.

Об этом на отчетной пресс-конференции «500 дней. Время новых побед» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он сообщил, что убыточный аэропорт в Таштаголе продолжат финансировать, так как он является точкой приема самолетов санавиации.

– Мы оставили аэропорт в Таштаголе, хотя это непросто, он несёт нам большие убытки. Мы, конечно, думали, закрывать его или не закрывать. Но это санавиация, это медицина, это возможность быстро забрать любого пострадавшего. Поэтому мы приняли решение оставить аэропорт. Мы будем продолжать его финансировать, – подчеркнул губернатор.

Кроме того, вскоре в Шерегеше появится хирург-травматолог и мобильный комплекс для оказания быстрой помощи пострадавшему и возможности сделать ему рентген прямо на месте.

Прямую трансляцию отчетной пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева «500 дней. Время новых побед», посвященную подготовке к празднованию 300-летия Кузбасса, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев рассказал об улучшении оказания медуслуг в Шерегеше
В 2021 году в Кемерове заработает мусороперерабатывающий завод
Покупку лекарств для тяжело больной девочки взял под контроль губернатор Кузбасса
Для Юргинского машзавода ищут инвестора
Муниципальных управляющих компаний в Кузбассе станет больше
Сергей Цивилев рассказал о судьбе автодороги Томск - Тайга
Стали известны причины снижения добычи угля
Сергей Цивилев рассказал об ошибках в реформе здравоохранения Кузбасса
Сергей Цивилев рассказал о судьбе шахты «Заречная»
Новокузнечане остались без крупного торгового центра
Об опасной погоде в праздники предупредили кузбассовцев
Самую красивую маму Кузбасса выберут в Новокузнецке
В Кузбассе создано министерство туризма и молодежной политики
Власти Кемерова рассказали о сносе недостроенного корпуса медуниверситета
Рецидивист с ножом ради сигарет напал на жительницу Кузбасса
Новокузнечанам предлагают выбрать территории для благоустройства
Голубоглазую женщину в горнолыжном костюме разыскивают в Кемерове
Житель кузбасского города отпилил себе ногу ножовкой
«500 дней. Время новых побед»: отчетная пресс-конференция пройдет в Кузбассе
На кузбасском автовокзале зарезали мужчину
Прокопчанин вместо заказанной в интернете приставки получил картон и мыло