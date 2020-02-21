Кузбассовец поневоле стал наркокурьером из-за угрозы расправы над родными

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:23:58+03:00

Теперь ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы

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Кузбассовец хотел подзаработать, но поневоле стал наркокурьером. Выйти из преступного бизнеса ему не дали, угрожая расправой родственникам.

В ноябре прошлого года 23-летний житель города Кемерово увидел в Интернете рекламу хорошего заработка. Когда молодой человек связался авторами объявления, то в качестве работы ему предложили доставить посылку из одного места в другое. После чего попросили перевести деньги в качестве залога, а затем сообщили и подробности – оказалось, что нужно привезти в Новокузнецк и разложить в разных местах небольшие свертки. За каждый ему обещали по 100 рублей.

Кемеровчанин понял, что столкнулся с распространителями наркотиков и попросил вернуть залог. Ему не только отказали, но и сообщили, что в случае отказа доставить посылку будет плохо его родственникам.

В итоге молодой человек все же поехал в Новокузнецк, где за распространением «закладок» его заметили местные жители и сообщили в полицию. У задержанного кемеровчанина изъято 2,7 грамма кокаина, 17,9 грамма мефедрона и 0,127 грамма ЛСД.

-Органами следствия ему предъявлено обвинение за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, - сообщили в прокуратуре области. - Закон предусматривает наказание за данное преступление от 15 до 20 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU