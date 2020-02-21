В трех отделениях МВД Кузбасса назначены новые руководители

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:21:11+03:00

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В трех отделениях кузбасского МВД назначены новые руководители. Они представлены личному составу.

Как сообщили в областном ведомстве, на должность начальника ОМВД России по городу Мыски назначен подполковник полиции Вячеслав Гудименко. В органах внутренних дел он служит с 1996 года. За это время прошел путь от оперуполномоченного до руководящих должностей. С сентября 2019 года до нового назначения являлся заместителем начальника ОМВД России по городу Мыски. Обучался в Омской академии МВД России, награжден медалями «За отличие в службе» I, II и III степени.

Также на должность начальника отделения МВД России по Гурьевскому району назначен подполковник полиции Владимир Кропочев. Он служит в органах внутренних дел почти 16 лет, из них около 10 лет - в уголовном розыске. До нового назначения занимал должность заместителя начальника отделения МВД России по Гурьевскому району - начальника полиции. Имеет высшее юридическое образование.

А в Новокузнецком районе отделение МВД возглавил Андрей Беляев, ранее руководивший ОМВД России по городу Осинники. Андрей Беляев родился и вырос в селе Атаманово Новокузнецкого района. Является кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо, специалистом III класса. На службе в органах внутренних дел с 1985 года, 21 год отдал службе в уголовном розыске. В 2013 году возглавил отдел МВД России по городу Осинники. Награжден медалями «За честь и мужество», «За доблесть в службе», «За боевое содружество».

ИСТОЧНИК KP.RU