В трех отделениях МВД Кузбасса назначены новые руководители
В трех отделениях кузбасского МВД назначены новые руководители. Они представлены личному составу.
Как сообщили в областном ведомстве, на должность начальника ОМВД России по городу Мыски назначен подполковник полиции Вячеслав Гудименко. В органах внутренних дел он служит с 1996 года. За это время прошел путь от оперуполномоченного до руководящих должностей. С сентября 2019 года до нового назначения являлся заместителем начальника ОМВД России по городу Мыски. Обучался в Омской академии МВД России, награжден медалями «За отличие в службе» I, II и III степени.
Также на должность начальника отделения МВД России по Гурьевскому району назначен подполковник полиции Владимир Кропочев. Он служит в органах внутренних дел почти 16 лет, из них около 10 лет - в уголовном розыске. До нового назначения занимал должность заместителя начальника отделения МВД России по Гурьевскому району - начальника полиции. Имеет высшее юридическое образование.
А в Новокузнецком районе отделение МВД возглавил Андрей Беляев, ранее руководивший ОМВД России по городу Осинники. Андрей Беляев родился и вырос в селе Атаманово Новокузнецкого района. Является кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо, специалистом III класса. На службе в органах внутренних дел с 1985 года, 21 год отдал службе в уголовном розыске. В 2013 году возглавил отдел МВД России по городу Осинники. Награжден медалями «За честь и мужество», «За доблесть в службе», «За боевое содружество».
ИСТОЧНИК KP.RU