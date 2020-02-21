2020-02-21T15:36:34+03:00
Общество

Работникам кузбасской шахты «Заречная» погасили долги по зарплате за ноябрь

Об этом сообщили в областной Инспекции труда
Ирина АВТУШКО
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Работникам кузбасской шахты «Заречная» погасили долги по зарплате за ноябрьРаботникам кузбасской шахты «Заречная» погасили долги по зарплате за ноябрьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Государственная инспекция труда по Кемеровской области провела внеплановую проверку на шахте «Заречная» в Ленинске-Кузнецком. Основанием стали обращения работников, касающиеся задолженности по заработной плате.

Проверка подтвердила, что администрация предприятия задержала 2343 сотрудникам заработную плату за ноябрь 2019 года. Общая сумма задолженности составила 91 миллион 176 тысяч рублей.

-По результатам проверки и фактам установленных нарушений законодательства о труде Российской Федерации, к виновным лицам были применены меры реагирования административного характера, а также вручено обязательное для исполнения предписание, - сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время предписание выполнено, задолженность перед работникам угольного предприятия погашена полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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