В Кузбассе неадекватный мужчина ткнул женщине в глаз сигаретой

22 Февр. 2020 2020-02-22T05:10:14+03:00

Также он ранил ее в ногу кухонным ножом

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Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Мариинска. Среди дня он напал на малознакомую женщину.

Как было установлено в ходе расследования, обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, увидел на улице малознакомую 34-летнюю женщину и вступил с ней в словесную перепалку. Этого ему показалось мало, тогда он ткнул потерпевшей сигаретой в область глаза, а затем ударил кулаком по голове и нанес три ранения в ногу имевшимся при себе кухонным ножом. Женщине пришлось обращаться за помощью к медикам.

Тем не менее, на этом похождения злоумышленника не закончились. Вечером подошел к подростку, который в руках держал телефон, и потребовал отдать гаджет. Потерпевший отказался, и тогда обвиняемый дважды ударил его кулаком по лицу. В этот момент телефон у подростка упал на землю, злоумышленник завладел имуществом и скрылся. Чужое имущество он продал, а на вырученные деньги купил спиртное.

-В ходе расследования данного преступления личность гражданина, купившего похищенный телефон, была установлена, имущество изъято и возвращено потерпевшему, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области - В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас уголовное дело со всеми доказательствами преступления передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU