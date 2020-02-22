2020-02-22T08:34:37+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк автоматизировал реагирование на киберугрозы с помощью системы R-Vision

Все информационные ресурсы «Россельхозбанка» надежно защищены
Яков КРЫМСКИЙ
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В АО «Россельхозбанк» реализован масштабный проект по внедрению Системы менеджмента инцидентов информационной безопасности R-Vision Incident Response Platform.

Платформа R-Vision объединила в единый автоматизированный центр информационной безопасности и реагирования на киберугрозы средства для выявления кибератак, системы противодействия утечкам конфиденциальной информации и средства защиты, которые применяются в Банке. Автоматизированное реагирование включает весь спектр действий по обработке инцидента: от сбора данных до операций по расследованию инцидента и развертыванию мер защиты.

- С развитием современных информационных технологий и повышением риска реализации кибератак Россельхозбанк активно совершенствует работу в области информационной безопасности. Автоматизация обработки инцидентов с помощью платформы R-Vision стала важным шагом в развитии системы кибербезопасности Банка. Минимизация рисков киберугроз и внедрение новейших разработок обеспечивают необходимый уровень защиты информационных ресурсов, - отметил Директор Департамента безопасности Банка Виктор Соловец.

В системе реализована функция визуализации метрик групп реагирования, филиальной сети, активов, типов инцидентов для объективного понимания общей картины состояния информационной безопасности Банка.

Партнерский материал.

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