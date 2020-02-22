22 Февр. 2020 2020-02-22T10:03:35+03:00

27 человек тушили пожар в кафе и СТО в Кемерове. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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Вечером 21 февраля в Кемерове произошло ЧП. Здесь на улице Дружбы загорелись кафе и СТО.

Сигнал о том, что в здании станции технического обслуживания начался пожар, в 20.01 спасателям сообщили очевидцы. На место незамедлительно отправились 27 пожарных и восемь единиц техники. Локализовать пожар им удалось в 20.17, а полностью ликвидировать – в 20.24.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, при пожаре в помещении мангальной при кафе обгорел утеплитель на площади пять квадратных метров. Также пострадало от огня помещение станции техобслуживания: здесь обгорел утеплитель на площади в 10 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать прочие причины, связанные с неисправностью производственного оборудования, нарушением технологического процесса производства.

ИСТОЧНИК KP.RU