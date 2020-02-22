Кузбасских школьников научат пользоваться дронами

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:57:15+03:00

Уроки в одной из сельских школ теперь будут проводиться совсем на другом уровне

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В Гурьевском районе после капитального ремонта открылась Сосновская школа. Она оснащена современным цифровым оборудованием, а во время уроков детей будут учить пользоваться дронами.

В Сосновской школе Гурьевского района учатся 180 ребятишек из близлежащих деревень и поселков. У школы – агротехническая направленность, поэтому после ремонта здесь установили тепличный комплекс, где дети смогут выращивать овощные и цветочно-декоративные культуры. А еще их будут учить, как использовать дроны в сельском хозяйстве.

Уроки в одной из сельских школ теперь будут проводиться совсем на другом уровне. ФОТО: пресс-служба администрации Кузбасса

Вообще, после капитального ремонта школа может похвастаться не только теплицами да новенькими партами, но и тем, что здесь будет использоваться современное цифровое оборудование, заработал многофункциональный спортивный комплекс, обустроены беговая дорожка, волейбольная и детские площадки. Одним словом, современное оснащение сельской школы ни в чем не уступает любой школе областного центра.

- Во время проработки программ по развитию образования я всегда подчеркиваю: мы должны создавать самые лучшие условия для всех детей Кузбасса, вне зависимости от места их проживания, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - В обновленной школе учатся 180 ребят из деревень и поселков Гурьевского района, и теперь их образовательное учреждение ни в чем не уступает городским школам.

ИСТОЧНИК KP.RU