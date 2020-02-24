Доверчивая кемеровчанка лишилась всех денег из-за продажи кровати

24 Февр. 2020 2020-02-24T07:08:56+03:00

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Жительница города Кемерово хотела продать кровать. Но вместо прибыли понесла убытки. Кровать она не продала, а собственных денег лишилась.

48-летняя кемеровчанка решила продать кровать. Объявление об этом она разместила на сайте объявлений. И совсем скоро ей позвонила женщина. Она выразила желание приобрести мебель и пообещала дистанционно оплатить покупку. Чтобы получить деньги, продавец должна была подойти к банкомату и набрать определенную комбинацию цифр. Кемеровчанка сделала все, как ей говорила потенциальная покупательница, однако вместо уведомления о пополнении счета получила сообщение о списании 100 тысяч рублей. Только в эту минуту женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас мошенницу разыскивают.

- Уже известно, что номер телефона, с которого она звонила, зарегистрирован в Свердловской области. Следователем отдела полиции «Рудничный» УМВД России по городу Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц. Реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU