2020-02-24T07:08:56+03:00
Происшествия

Доверчивая кемеровчанка лишилась всех денег из-за продажи кровати

Женщина попалась на удочку мошенников
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Доверчивая кемеровчанка лишилась всех денег из-за продажи кроватиДоверчивая кемеровчанка лишилась всех денег из-за продажи кроватиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Жительница города Кемерово хотела продать кровать. Но вместо прибыли понесла убытки. Кровать она не продала, а собственных денег лишилась.

48-летняя кемеровчанка решила продать кровать. Объявление об этом она разместила на сайте объявлений. И совсем скоро ей позвонила женщина. Она выразила желание приобрести мебель и пообещала дистанционно оплатить покупку. Чтобы получить деньги, продавец должна была подойти к банкомату и набрать определенную комбинацию цифр. Кемеровчанка сделала все, как ей говорила потенциальная покупательница, однако вместо уведомления о пополнении счета получила сообщение о списании 100 тысяч рублей. Только в эту минуту женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас мошенницу разыскивают.

- Уже известно, что номер телефона, с которого она звонила, зарегистрирован в Свердловской области. Следователем отдела полиции «Рудничный» УМВД России по городу Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц. Реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Составлен рейтинг регионов России по выручке КФХ и доходу с отраслей
Три частных дома загорелись вечером воскресенья в Кемерове
В отдаленных шорских поселках Кузбасса установят солнечные батареи
Неправильные запасы подвели кузбассовца под статью
Доверчивая кемеровчанка лишилась всех денег из-за продажи кровати
Молодого мужчину за кражу шоколадки отправят под суд в Кузбассе
Торговый павильон загорелся в Кемерове
Отдыхающие кузбасского курорта поздравили мужчин с Днем защитника Отечества необычным способом
В день защитника Отечества в Кузбассе пересчитали мужчин
Угольное предприятие Кузбасса закрыли из-за нарушения правил безопасности
В понедельник в Кузбасс снова придут холода
Новокузнечанен украл телефон у продавца в магазине
Первый зампред РСХБ назвал три важнейших направления работы Банка в Кузбассе
Полицейские исполнили мечту 8-летнего мальчика из Кузбасса
С днем защитника Отечества кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев
По итогам 2019 года Россельхозбанк по РСБУ получил 4,3 миллиарда рублей прибыли
Ребенок после рождения попал на операционный стол в Кузбассе
После развода с хоккеистом из Кузбасса Иваном Телегиным Пелагея занялась боксом
Волейбольный «Кузбасс» одержал победу над московским «Димнамо»
Стартовала госпрограмма льготной ипотеки для строительства или приобретения жилья в сельской местности: ставка до 3% годовых