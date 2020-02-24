В отдаленных шорских поселках Кузбасса установят солнечные батареи

24 Февр. 2020 2020-02-24T07:58:56+03:00

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Уже к началу августа в отдаленные шорские поселения придет электроэнергия. Получать ее жители дальних поселков будут через солнечные батареи.

О том, что в 228 дворах отдаленных шорских поселков в скором времени можно будет спокойно включать электрочайник, стиральную машинку или телевизор, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Вместе с главой Таштагольского района он побывал в поселке Кабарлык и пообщался с местными жителями.

- Места здесь очень красивые: горы, деревья, тишина. Но добраться зимой можно только на снегоходе, и то - с большим трудом. Шорцы привыкли жить далеко от городов, но это вносит определенные сложности в ведение быта, - рассказал о поездке губернатор. - Люди хотят и чайник вскипятить, и стиральную машину установить, а подключить некуда.

Сергей Цивилев отметил, что в скором времени эти проблемы уйдут в прошлое: в 228 дворах отдаленных шорских поселков ко Дню коренных народов мира, 9 августа, установят солнечные батареи. В рамках областной программы уже прошел конкурс на поставку оборудования и определен подрядчик.

ИСТОЧНИК KP.RU