Три автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Кемерова
Серьезная авария произошла возле остановки «Редакция газеты "Кузбасс"». Здесь столкнулись сразу три автомобиля, которые в результате существенно пострадали.
Об этом в редакцию «Комсомолки» сообщили очевидцы происшествия. Они рассказали, что из-за дорожно-транспортного происшествия движение по Октябрьскому проспекту крайне затруднено.
– На перекрестке Октябрьский – Центральный проезд столкнулись три машины. Все развиты в хлам, – отметил очевидец.
Он также пояснил, что все попавшие в аварию машины – иномарки.
Кроме того, в сети появились фотографии с места произошедшего. На снимках видно, что корпус автомобилей полностью смят, особенно задняя часть, где расположен багажник.
Очевидцы также предупредил, что проехать по проспекту Октябрьский с сторону ТЦ «Лапландия» сложна. Однако местные жители, находящиеся вблизи злополучного перекрестка, утверждают, что частично движение по городской магистрали возобновлено.
Отметим, о пострадавших пока не сообщается. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. О всех новых подробностях будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU