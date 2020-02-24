2020-02-24T09:44:39+03:00
Происшествия

Три автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Кемерова

Машины серьезно пострадали
Яна ПОПОВА
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Три автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Кемерова. ФОТО: Регион-42 Кемерово/vk.comТри автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Кемерова. ФОТО: Регион-42 Кемерово/vk.com
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Серьезная авария произошла возле остановки «Редакция газеты "Кузбасс"». Здесь столкнулись сразу три автомобиля, которые в результате существенно пострадали.

Об этом в редакцию «Комсомолки» сообщили очевидцы происшествия. Они рассказали, что из-за дорожно-транспортного происшествия движение по Октябрьскому проспекту крайне затруднено.

– На перекрестке Октябрьский – Центральный проезд столкнулись три машины. Все развиты в хлам, – отметил очевидец.

Он также пояснил, что все попавшие в аварию машины – иномарки.

Кроме того, в сети появились фотографии с места произошедшего. На снимках видно, что корпус автомобилей полностью смят, особенно задняя часть, где расположен багажник.

Очевидцы также предупредил, что проехать по проспекту Октябрьский с сторону ТЦ «Лапландия» сложна. Однако местные жители, находящиеся вблизи злополучного перекрестка, утверждают, что частично движение по городской магистрали возобновлено.

Отметим, о пострадавших пока не сообщается. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. О всех новых подробностях будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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