Участниками научной конференции в Кузбассе стали собаки

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:32:06+03:00

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В областной столице Кузбасса прошла научно-практическая конференция «Канистерапия. Сибирь XXI век», участники которой пришли на мероприятия с собаками.

Как рассказали в администрации Кемерова, Межрегиональная научно-практическая конференция «Канистерапия. Сибирь XXI век» прошла в региональном центре впервые благодаря реализации проекта «ЛАЙБУК» специалистов Муниципальной библиотечной системы.

Канистерапия – метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Они помогают людей с тяжелам заболеваниями пойти на поправку.

– Четвероногие проходят специальное обучение, чтобы участвовать в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Собаки учатся правильно относиться к разным звукам, движениям людей, спокойно приносить игрушки, позволять гладить себя, играть. По окончании курса четвероногие сдадут экзамен и получат сертификат, – рассказали в администрации города.

Своим опытом в этой области поделились специалисты Ассоциации поддержки канистерапии кемеровского отделения Центра лечебной педагогики, педагоги-психологи, кинологи, хозяева таких собак, а также работающие в этой сфере эксперты из других регионов. В рамках конференции они показали, как правильно работать с собаками и при помощи чего можно допиться максимального результата.

ИСТОЧНИК KP.RU