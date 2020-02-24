2020-02-24T14:49:48+03:00
Общество

До -20 градусов похолодает в ночь на 25 февраля в Кузбассе

Синоптики дали прогноз на вторник
Екатерина РОМАНОВА
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До -20 градусов похолодает в ночь на 25 февраля в КузбассеДо -20 градусов похолодает в ночь на 25 февраля в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Грядущей ночью, с понедельника на вторник, 25 февраля, в Кузбассе похолодает до -20 градусов. Зато днем будет тепло и даже солнечно.

Ночью в Кузбассе ожидается от восьми до 13 градусов мороза, а при прояснении столбики термометров опустятся до -15…-20 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а местами – снег. В Кемерове ночью похолодает до -15…-17 градусов, местами – от 10 до 15 градусов ниже нуля.

Во вторник днем солнышко то будет выглядывать, то прятаться за тучами. Температура воздуха будет держаться в пределах -3…+2 градусов, местами же столбики термометров поднимутся не выше -8 градусов. Местами пройдет небольшой снег, ожидается изморозь, дымка, туманы и гололедица.

В Кемерове ожидается от четырех до шести градусов ниже нуля. Также синоптики прогнозируют переменную облачность, местами изморозь, дымку, туман и гололедицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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