24 Февр. 2020 2020-02-24T16:30:43+03:00

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В Кузбасс приехали более 200 сильнейших горнолыжников из 18 регионов страны. Они борются за победу на чемпионате и первенстве России по горнолыжному спорту. Кроме того, здесь проходят старты Международной федерации горнолыжного спорта.

Соревнования всероссийского и международного уровня не проводились в Кузбассе с 2009 года. И вот в 2020 году с Таштагол приехали более 200 спортсменов – из 18 регионов России, Сербии, Польши, Аргентины, Казахстана, Великобритании и Белорусии.

Соревнования по горным лыжам стартовали в Таштаголе. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

- Я убедил президента федерации горнолыжного спорта Леонида Мельникова в том, что мы готовы обновить инфраструктуру Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда и провести старты на высоком уровне, - рассказал на своей странице в соцсети Сергей Цивилев. - Нашу заявку приняли, и сегодня спортсмены, тренеры, представители Международной федерации горнолыжного спорта единодушны в оценке организации соревнований: трассы подготовлены отлично!

Соревнования по горным лыжам стартовали в Таштаголе. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Специалисты дали высокую оценку уровню подготовки к соревнованиям, и у Таштагола есть все шансы стать мировым спортивным центром, принимающим крупные международные соревнования. Так, уже в 2023 году здесь пройдут состязания в рамках зимних игр «Дети Азии». Нынешние же соревнования продлятся до 27 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU