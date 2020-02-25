Маршрут изменят городские автобусы в Кемерове

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:16:32+03:00

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В Кемерове свое движение изменят два городских автобусных маршрута: № 121 и № 121т. Изменения вступят в силу с 1 марта этого года.

Об этом рассказали сотрудники УЕЗТУ. Они отметили, что изменения связаны с оценкой пассажиропотока. Поэтому по воскресеньям перестанет ходить автобус № 121т, который следует по маршруту: железнодорожный вокзал - поселок Мазурово. Однако это не значит, что населенный пункт останется без транспорта. В воскресные дни можно будет добраться до Мазурово по маршруту № 121: железнодорожный вокзал - поселок Ясногорский.

Кроме того, изменится время отправления ежедневных рейсов. Время отправления от железнодорожного вокзала с 20.20 переносится на 20.10, из поселка Ясногорского с 22.10 - на 22.20, а из поселка Мазурово с 22.20 - на 22.30.

Эти изменения уже начнут действовать в первый день весны - 1 марта текущего года.

Уточнить расписание транспорта и другие детали можно на сайте уезту.рф в разделе «Расписание» или по телефону: (384-2) 57-46-57 с 7.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU