Маршрут изменят городские автобусы в Кемерове
В Кемерове свое движение изменят два городских автобусных маршрута: № 121 и № 121т. Изменения вступят в силу с 1 марта этого года.
Об этом рассказали сотрудники УЕЗТУ. Они отметили, что изменения связаны с оценкой пассажиропотока. Поэтому по воскресеньям перестанет ходить автобус № 121т, который следует по маршруту: железнодорожный вокзал - поселок Мазурово. Однако это не значит, что населенный пункт останется без транспорта. В воскресные дни можно будет добраться до Мазурово по маршруту № 121: железнодорожный вокзал - поселок Ясногорский.
Кроме того, изменится время отправления ежедневных рейсов. Время отправления от железнодорожного вокзала с 20.20 переносится на 20.10, из поселка Ясногорского с 22.10 - на 22.20, а из поселка Мазурово с 22.20 - на 22.30.
Эти изменения уже начнут действовать в первый день весны - 1 марта текущего года.
Уточнить расписание транспорта и другие детали можно на сайте уезту.рф в разделе «Расписание» или по телефону: (384-2) 57-46-57 с 7.00 до 21.00.
ИСТОЧНИК KP.RU