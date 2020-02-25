2020-02-25T08:18:40+03:00
Происшествия

Более 20 пожарных тушили банный комплекс в кемеровской Лесной Поляне

Им помогали шесть единиц техники
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Более 20 пожарных тушили банный комплекс в кемеровской Лесной Поляне. ФОТО: ГУ МЧС по Кемеровской областиБолее 20 пожарных тушили банный комплекс в кемеровской Лесной Поляне. ФОТО: ГУ МЧС по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Пожар в банном комплексе, расположенном в кемеровской Лесной Поляне, произошел в ночь с 24 на 25 февраля. На место случившегося отправились 25 человек и шесть единиц техники.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о случившемся пожаре в здании на улице Щегловской поступило на пульт диспетчера управления в 3.06. На место происшествия сразу отправилось подразделение, состоявшее из 25 специалистов и шести единиц техники.

- К моменту прибытия первого подразделения открытым пламенем горела крыша банного комплекса. В парилке, коридоре и санитарном узле обгорели стены на всей площади, потолочные перекрытия, деревянная обрешетка крыши, - рассказали в МЧС Кузбасса.

Полностью потушить пламя удалось лишь через 52 минуты после поступления сообщения - в 3.58.

Отметим, сейчас специалисты работают на месте и устанавливают все обстоятельства произошедшей чрезвычайной ситуации. Однако уже предварительно установлено, что причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Также сообщается, что общая площадь пожара в банном комплексе составила 90 квадратных метров. На этой территории во время происшествия никто не погиб и не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики предупредили кузбассовцев об опасных метеоусловиях
Россельхозбанк поддержал открытие Зимней школы «Развитие АПК. Вызовы времени» в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я – ПРОФЕССИОНАЛ»
Более 20 пожарных тушили банный комплекс в кемеровской Лесной Поляне
Маршрут изменят городские автобусы в Кемерове
Автомобилист насмерть сбил пешехода в Кемерове
Кузбасс вошел в рейтинг регионов по аварийности дорог
После пожара в кемеровской «Зимней вишне» в России закрылось более 70 торговых центров
Из-за тумана в Новокузнецк не прилетели самолеты
Автолюбитель из Кемерова сбил и бросил на дороге собаку с умными глазами
Несколько экипажей ДПС гонялись за легковушкой в Новокузнецке
Международные и российские соревнования по горным лыжам стартовали в Таштаголе
Россельхозбанк и «Центр Агроаналитики» совместно разработают ценовые индексы
До -20 градусов похолодает в ночь на 25 февраля в Кузбассе
Горящий в Кемерове киоск попал на видео
РСХБ назвал сферы продукции АПК с наибольшим вкладом фермеров и наибольшей рентабельностью
В Кузбассе вместо департамента образовалось министерство
На демонтаж новогодней елки в Новокузнецке потратят почти 146 тысяч рублей
Оставшегося без родителей мальчика из Кузбасса показали на федеральном канале
Участниками научной конференции в Кузбассе стали собаки
Три автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Кемерова
Кузбассовцы пожаловались на свалку на улице крупного города