Более 20 пожарных тушили банный комплекс в кемеровской Лесной Поляне
Пожар в банном комплексе, расположенном в кемеровской Лесной Поляне, произошел в ночь с 24 на 25 февраля. На место случившегося отправились 25 человек и шесть единиц техники.
Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о случившемся пожаре в здании на улице Щегловской поступило на пульт диспетчера управления в 3.06. На место происшествия сразу отправилось подразделение, состоявшее из 25 специалистов и шести единиц техники.
- К моменту прибытия первого подразделения открытым пламенем горела крыша банного комплекса. В парилке, коридоре и санитарном узле обгорели стены на всей площади, потолочные перекрытия, деревянная обрешетка крыши, - рассказали в МЧС Кузбасса.
Полностью потушить пламя удалось лишь через 52 минуты после поступления сообщения - в 3.58.
Отметим, сейчас специалисты работают на месте и устанавливают все обстоятельства произошедшей чрезвычайной ситуации. Однако уже предварительно установлено, что причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Также сообщается, что общая площадь пожара в банном комплексе составила 90 квадратных метров. На этой территории во время происшествия никто не погиб и не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU