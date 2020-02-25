2020-02-25T11:19:21+03:00
Общество

Первые сваи забили на месте строительства спорткомплекса «Кузбасс-Арена»

Его достоят к 2021 году
Яна ПОПОВА
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Первые сваи забили на месте строительства спорткомплекса «Кузбасс-Арена». ФОТО: Сергей Цивилев/vk.comПервые сваи забили на месте строительства спорткомплекса «Кузбасс-Арена». ФОТО: Сергей Цивилев/vk.com
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В Кузбассе начали строительство большого спортивного комплекса «Кузбасс-Арена». Его планируют запустить к июлю 2021 года, а через год здесь пройдет чемпионат мира по волейболу.

Как рассказали в правительстве Кузбасса, спортивное сооружение разместится на площади 54 квадратных метров. Он предназначен для проведения соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу, гандболу, боевым видам спорта и другим видам, а также для организации массовых мероприятий с трансформацией трибун до 7500 зрителей.

В здании запланировано построить основное волейбольное поле, 50-метровый бассейн на 8 дорожек, спортивные и тренажерные залы, восстановительный центр, автономный блок для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва, гостиница, ресторан.

Удобно будет посещать заведение и водителям. Там спроектировали подземную парковку и наземный паркинг. Планируется, что «Кузбасс-Арена» станет площадкой для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году.

Спорткомплекс «Кузбасс-Арена» – масштабный проект. Комплекс позволит проводить в регионе соревнования мирового уровня. На его строительство отведены кратчайшие сроки – ввод запланирован на июль 2021 года, – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, на реализацию проекта будет направлено из областного бюджета более 7 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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