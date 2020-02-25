2020-02-25T12:26:44+03:00
Общество

В Кузбассе прекратил существование департамент образования и науки

Орган власти переименован в министерство
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе прекратил существование департамент образования и наукиВ Кузбассе прекратил существование департамент образования и наукиФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе переименование затронуло еще один орган власти. Департамент образования и науки отныне называется министерством.

Соответствующее постановление появилось в электронном бюллетене области. Его подписал губернатор Сергей Цивилев 21 февраля.

Также в официальном документе говорится, что переименована Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. Она будет называться Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кузбасса.

«До внесения изменений в правовые акты Кемеровской области - Кузбасса соглашения, договоры, контракты, планы мероприятий и другие документы, содержащие прежние наименования исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, действие правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, соглашений, договоров, контрактов, планов мероприятий и других документов, содержащих прежние наименования указанных органов, распространяется на переименованные», - говорится в официальном документе.

Ранее «Комсомолка» писала, что в области появились министерство физической культуры и спорта и министерство туризма и молодежной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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