В Кузбассе прекратил существование департамент образования и науки
В Кузбассе переименование затронуло еще один орган власти. Департамент образования и науки отныне называется министерством.
Соответствующее постановление появилось в электронном бюллетене области. Его подписал губернатор Сергей Цивилев 21 февраля.
Также в официальном документе говорится, что переименована Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. Она будет называться Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кузбасса.
«До внесения изменений в правовые акты Кемеровской области - Кузбасса соглашения, договоры, контракты, планы мероприятий и другие документы, содержащие прежние наименования исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, действие правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, соглашений, договоров, контрактов, планов мероприятий и других документов, содержащих прежние наименования указанных органов, распространяется на переименованные», - говорится в официальном документе.
Ранее «Комсомолка» писала, что в области появились министерство физической культуры и спорта и министерство туризма и молодежной политики.
ИСТОЧНИК KP.RU