Новокузнечанин сообщил об убийстве ради общения с полицейскими
Жителю Новокузнецка придется заплатить штраф за ложный вызов полицейских. Он сообщил стражам порядка о совершенном убийстве, чтобы просто пообщаться с ними.
Начался эта история с нескольких звонков в отдел полиции «Новобайдаевский». Звонивший мужчина сообщил, что его обокрали, а также что в его квартире было совершено убийство.
Когда сотрудники приехали по указанному адресу, оказалось, что информация о совершенных преступлениях ложная. Свой поступок 33-летний хозяин квартиры объяснил тем, что ему захотелось просто пообщаться с полицейскими.
В отношении мужчины составили административные протоколы за заведомо ложный вызов специализированных служб и мелкое хулиганство.
-Собранные материалы были направлены в суд, который назначил нарушителю в качестве наказания административные штрафы на общую сумму 4500 рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Отметим, что только в прошлом году за ложный вызов полиции к ответственности привлекли около 850 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU