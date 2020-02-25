2020-02-25T12:42:10+03:00
Общество

Новокузнечанин сообщил об убийстве ради общения с полицейскими

Теперь ему придется заплатить штраф за ложный вызов
Ирина АВТУШКО
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Новокузнечанин сообщил об убийстве ради общения с полицейскимиНовокузнечанин сообщил об убийстве ради общения с полицейскимиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителю Новокузнецка придется заплатить штраф за ложный вызов полицейских. Он сообщил стражам порядка о совершенном убийстве, чтобы просто пообщаться с ними.

Начался эта история с нескольких звонков в отдел полиции «Новобайдаевский». Звонивший мужчина сообщил, что его обокрали, а также что в его квартире было совершено убийство.

Когда сотрудники приехали по указанному адресу, оказалось, что информация о совершенных преступлениях ложная. Свой поступок 33-летний хозяин квартиры объяснил тем, что ему захотелось просто пообщаться с полицейскими.

В отношении мужчины составили административные протоколы за заведомо ложный вызов специализированных служб и мелкое хулиганство.

-Собранные материалы были направлены в суд, который назначил нарушителю в качестве наказания административные штрафы на общую сумму 4500 рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, что только в прошлом году за ложный вызов полиции к ответственности привлекли около 850 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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