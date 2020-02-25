Пожилого мужчину в черной шапке разыскивают в Кемерове

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:38:10+03:00

Кемеровчанина не могут найти уже пять дней

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В городе Кемерово разыскивают 59-летнего Владимира Прощенко. Мужчина пропал 20 февраля.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции разыскивают 59-летнего жителя города Кемерово Владимира Прощенко. В последний раз мужчину видели 20 февраля 2020 года, с тех пор он не выходил на связь, а его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

В день исчезновения Владимир Прощенко был одет в светло-коричневую куртку, утепленные дутые сапоги, черную шапку.

Если вам известно местонахождение Владимира Прощенко или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU