Пожилого мужчину в черной шапке разыскивают в Кемерове
В городе Кемерово разыскивают 59-летнего Владимира Прощенко. Мужчина пропал 20 февраля.
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции разыскивают 59-летнего жителя города Кемерово Владимира Прощенко. В последний раз мужчину видели 20 февраля 2020 года, с тех пор он не выходил на связь, а его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
В день исчезновения Владимир Прощенко был одет в светло-коричневую куртку, утепленные дутые сапоги, черную шапку.
Если вам известно местонахождение Владимира Прощенко или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU