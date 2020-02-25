2020-02-25T14:13:38+03:00
Общество

Кузбассовцы ограбили молочную ферму

Они вынесли все, кроме молока
Яна ПОПОВА
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Кузбассовцы ограбили молочную фермуКузбассовцы ограбили молочную фермуФото: Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец ограбил молочную ферму. Мужчина вместе с приятелями вынес оборудование на 150 тысяч рублей.

Как рассказали в полиции Кузбасса, в селе Худяшово Ленинск-Кузнецкого района мужчина с двумя приятелями проник на территорию молочной фермы. Компания похитила доильные аппараты, крышки для молочных бидонов из цветного металла, а также электродвигатель на общую сумму более 150 тысяч рублей.

Награбленное они погрузили в автомобиль, однако вывезти его им так и не удалось - работники фермы заметили преступников, однако грабителям удалось сбежать.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали всех участников преступления.

- Уголовное дело в отношении ранее 10 раз судимого за кражи и грабежи фигуранта было выделено в отдельное производство. Ленинск-Кузнецкий районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража», - пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Суд уже принял решение и приговорил рецидивиста к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, уголовное дело в отношении остальных фигурантов в ближайшее время также будет рассмотрено в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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