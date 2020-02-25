25 Февр. 2020 2020-02-25T14:41:12+03:00

Стало известно, как будет выглядеть мост через Искитимку в Кемерове. Фото: Департамент строительства Кемеровской области

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На сайте департамента строительства Кузбасса опубликован эскиз будущего пешеходного моста через Искитимку. Его построят к июлю 2020 года.

На кадрах видно, что будущая конструкция будет в деревянном исполнении – мост планируют сделать из клееной древесины. При этом, для всех деревянных элементов предусмотрена огне-биозащитная обработка.

Если говорить о параметрах конструкции, то пролет несущих арок в осях составит 51,56 метра, осевая высота арки - 8,87 метра. Основными несущими конструкциями пролетного строения будут служить деревянные трехшарнирные арки. Элементы ограждения моста высотой 1,1 метра будут выполнены из лиственницы. В темное время суток мост будет освещаться навесными светильниками. Длина моста составит 52 метра, ширина – шесть метров. Подходы к мосту и прилегающая территория будут благоустроены.

Мост через Искитимку будет построен к июлю 2020 года. В общей сложности на его возведение будет направлено около 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU