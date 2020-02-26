2020-02-26T03:18:16+03:00
Общество

Более 3000 артиллеристов отработают в Кузбассе приемы поражения противника

Лагерные сборы продлятся месяц
Ирина АВТУШКО
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Более 3000 артиллеристов отработают в Кузбассе приемы поражения противника. Фото: Минобороны РоссииБолее 3000 артиллеристов отработают в Кузбассе приемы поражения противника. Фото: Минобороны России
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В течение месяца в Кузбассе будет проходить лагерный бор артиллеристов Центрального военного округа. В них участвует более трех тысяч военных.

Военнослужащие артиллерийских подразделений 41-й общевойсковой ЦВО вышли на лагерный сбор, который стартовал на полигоне Юргинский. Здесь в течение месяца они будут совершенствовать индивидуальную подготовку, проводить боевое слаживание в звене «взвод - батарея - дивизион».

-В ходе проведения сборов военнослужащие отработают задачи по оптимизации приемов и способов в огневом поражении противника, а также в составе разведывательно-огневого комплекса – способы огневого поражения противника «Огневая изоляция» и «Огневой мешок», - рассказали в пресс-службе Минобороны России.

При выполнении поставленных задач особое внимание будет уделено защите людей и техники от ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

В ведомстве добавили, что всего в сборах участвует более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники. Участникам сборов предстоит выполнить более 100 огневых задач, при этом они израсходуют более 2500 боеприпасов.

Завершатся сборы проведением тактико-специальных учений артиллерийских подразделений с боевой стрельбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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