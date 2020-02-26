2020-02-26T11:13:47+03:00
Общество

Двое рабочих на проспекте Металлургов в Новокузнецке устроили драку вместо ремонта

Потасовку снял на видео один из очевидцев [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Двое рабочих на проспекте Металлургов устроили драку вместо ремонта. ФОТО: ВашГород.руДвое рабочих на проспекте Металлургов устроили драку вместо ремонта. ФОТО: ВашГород.ру
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Двое рабочих, занятых на ремонте проспекта Металлургов, вместо того чтобы работать, устроили потасовку. Что именно они не поделили, не известно.

vashgorodnkvashgorodnk
Двое рабочих на проспекте Металлургов устроили драку вместо ремонта
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Один из горожан снял на видео потасовку на проспекте Металлургов. Рабочие, видимо, что-то не поделили или не сошлись во мнениях, и устроили потасовку, об этом сообщает ВашГород.ру . Комментаторы предположили, что мужчины не поделили премию.

«Ничего он его подкосил, там точно обычные рабочие или это бойцы?» - заметил один из комментаторов в сети Инстаграм.

«В самбо подсечка засчитана», - подхватывает другой подписчик.

Напомним, ремонт проспекта Металлургов стартовал осенью 2019 года и приостанавливался на время сильных морозов. Помимо замены дорожного полотна, рабочие меняют систему ливневой канализации, а также проводят капитальный ремонт моста через Абу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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