Двое рабочих на проспекте Металлургов в Новокузнецке устроили драку вместо ремонта

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:13:47+03:00

Потасовку снял на видео один из очевидцев [видео]

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Двое рабочих, занятых на ремонте проспекта Металлургов, вместо того чтобы работать, устроили потасовку. Что именно они не поделили, не известно.

vashgorodnk Двое рабочих на проспекте Металлургов устроили драку вместо ремонта

Один из горожан снял на видео потасовку на проспекте Металлургов. Рабочие, видимо, что-то не поделили или не сошлись во мнениях, и устроили потасовку, об этом сообщает ВашГород.ру . Комментаторы предположили, что мужчины не поделили премию.

«Ничего он его подкосил, там точно обычные рабочие или это бойцы?» - заметил один из комментаторов в сети Инстаграм.

«В самбо подсечка засчитана», - подхватывает другой подписчик.

Напомним, ремонт проспекта Металлургов стартовал осенью 2019 года и приостанавливался на время сильных морозов. Помимо замены дорожного полотна, рабочие меняют систему ливневой канализации, а также проводят капитальный ремонт моста через Абу.

ИСТОЧНИК KP.RU