2020-02-26T13:01:47+03:00
Общество

Фермеры заплатили 50 тысяч рублей из-за угрозы лесам Кузбасса

Они сжигали стерню, солому и пожнивные остатки в сельхозугодьях
Яна ПОПОВА
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Фермеры заплатили 50 тысяч рублей из-за угрозы лесам Кузбасса. ФОТО: Администрация правительства КузбассаФермеры заплатили 50 тысяч рублей из-за угрозы лесам Кузбасса. ФОТО: Администрация правительства Кузбасса
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Фермеры Кузбасса заплатят 50 тысяч рублей за разжигание стерни, соломы и пожнивных остатков в сельхозугодиях прошлой осенью. Это могло привести к крупным пожарам в лесах региона.

Как рассказали в администрации Кемеровской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства в Яйском районе сжигал стерню после сбора зерновых в сентябре 2019 года. В этот момент пламя не стало причиной лесного пожара в Яйском лесничестве.

Небольшое возгорание потушили лесничие, оказавшиеся рядом. В результате расследования фермеру назначен штраф 50 тысяч рублей за непринятие мер по обеспечению пожарной безопасности граничащих с его участком лесов.

Подобный же случай произошел в Прокопьевском районе. Предприниматель не опахал границу рядом с лесом минерализованной полосой. Он добровольно выплатил штраф в том же размере.

- В соответствии с постановлением Правительства РФ со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова все организации и граждане, владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, должны обеспечить пожарную безопасность в лесах, - объяснил начальник областного департамента лесного комплекса Максим Яковлев.

Все фермеры должны очистить полосу шириной не менее десяти метров от леса и отделить лес противопожарной минерализованной полосой или иным противопожарным барьером.

В противном случае предпринимателям придется выплатить штраф, достигающий 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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