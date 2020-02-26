В посылке из Китая новокузнечанин обнаружил странный белый порошок

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:30:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В почтовом отделении города Новокузнецка в среду, 26 февраля, произошло ЧП. Здесь в одной из посылок ее получатель обнаружил белый порошок.

Житель города Новокузнецка решил приобрести новый телефон. На одном из китайских сайтов он выбрал понравившуюся модель и заказал ее.Однако когда горожанин пришел на почту, его ждал неприятный сюрприз.

- Когда мужчина вскрыл посылку в почтовом отделении, вместо телефона внутри оказался пакет с белым порошком, - сообщил подробности знакомый с ситуацией источник.

Сотрудники почты тут же вызвали экстренные службы города. Содержимое посылки проверили и выяснили, что опасности оно не представляет. Вместо телефона в пакете находился гипсовый порошок. Работа почтового отделения возобновлена, а вот будет горожанин обращаться за помощью к правоохранителям или же напишет претензию продавцу, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU