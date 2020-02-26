В посылке из Китая новокузнечанин обнаружил странный белый порошок
В почтовом отделении города Новокузнецка в среду, 26 февраля, произошло ЧП. Здесь в одной из посылок ее получатель обнаружил белый порошок.
Житель города Новокузнецка решил приобрести новый телефон. На одном из китайских сайтов он выбрал понравившуюся модель и заказал ее.Однако когда горожанин пришел на почту, его ждал неприятный сюрприз.
- Когда мужчина вскрыл посылку в почтовом отделении, вместо телефона внутри оказался пакет с белым порошком, - сообщил подробности знакомый с ситуацией источник.
Сотрудники почты тут же вызвали экстренные службы города. Содержимое посылки проверили и выяснили, что опасности оно не представляет. Вместо телефона в пакете находился гипсовый порошок. Работа почтового отделения возобновлена, а вот будет горожанин обращаться за помощью к правоохранителям или же напишет претензию продавцу, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU