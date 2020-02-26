2020-02-26T13:43:53+03:00
Общество

Более 8 миллионов рублей выделят на помощь бездомным животным Кемерова

Их будут отлавливать, лечить и стерилизовать
Яна ПОПОВА
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Более 8 миллионов рублей выделят на помощь бездомным животным КемероваБолее 8 миллионов рублей выделят на помощь бездомным животным КемероваФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Власти Кемерова объявили электронный аукцион. Они выберут организацию, которая будет отлавливать бездомных кошек и собак.

Электронный бюллетень был выложен на сайте портала госзакупок. В техзадании говорится, что организация должна будет отлавливать бездомных животных, отвозить их в приют в максимально безопасных машинах, а после оказывать им ветеринарные услуги.

После лечения и стерилизации кошек и собак должны возвратить в прежние места обитания, кроме тех случаев, когда их поймали возле детских садов, школ и больниц.

Убивать животное будут в исключительных случаях - если оно неизлечимо больно. В договоре подчеркивается, что убийство без веских оснований запрещено.

За реализацию этого проекта власти города готовы заплатить серьезную сумму. Стартовая стоимость договора составляет 8 211 600 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Кузбасса разработало систему правил по обращению с бездомными животными. Отвечать за исполнение порядка отлова животных будет заместитель губернатора Кемеровской области - Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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