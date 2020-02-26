Пятеро школьников пришли пьяными на занятия

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:25:10+03:00

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Пятеро восьмиклассников пришли на занятия в школе, но учителям это совсем не понравилось. Настолько, что они вызвали полицию. Как оказалось, все пятеро были нетрезвыми.

В одной из школ Анжеро-Судженска пятеро восьмиклассников перешли все границы дозволенного. Перед началом школьных занятий они попросили незнакомого мужчину купить для них бутылку водки. Мужчина взял деньги и выполнил просьбу. Подростки употребили спиртное и отправились на уроки. Однако долго постигать науки им не пришлось: учителя обратили внимание на странное поведение подростков и сообщили об этом стражам порядка.

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних провела с детьми профилактическую беседу – этим наказание распитие спиртного и приход в пьяном виде на уроке для детей ограничилось. А вот родителям придется нести ответственность за своих чад. В отношении них составлены протоколы за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетними , и теперь им предстоит выплатить штрафы в размере до двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU