РСХБ реализовал механизм удаленной идентификации для граждан Российской Федерации

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:31:32+03:00

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Россельхозбанк один из первых начал обслуживание граждан с использованием удаленной идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволяет стать клиентом Банка не выходя из дома.

Теперь механизм биометрической идентификации доступен из любой точки мира в любое время, не предполагает заполнения бумажных форм и не требует специального оборудования и присутствия гражданина в офисе Банка.

Банк предлагает два варианта подключения к дистанционному обслуживанию: через компьютер или мобильное устройство.

После прохождения удаленной идентификации пользователь становится полноценным клиентом РСХБ и ему доступны все услуги Россельхозбанка дистанционно в режиме 24/7.

- Россельхозбанк активно внедряет современные цифровые сервисы и передовые технологии, которые облегчают жизнь и значительно экономят время. Возможность обеспечить доступность и безопасность качественного банковского обслуживания на сельских территориях – наш стратегический приоритет, а для жителей удаленных или труднодоступных территорий биометрия может стать единственной возможностью получить полный спектр финансовых услуг», — отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

ИСТОЧНИК KP.RU