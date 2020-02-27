2020-02-27T09:52:16+03:00
Общество

Кемеровчане выбрали места для благоустройства в 2020-2021 годах

Подведены итоги голосования по благоустройству
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчане выбрали места для благоустройства в 2020-2021 годах. Фото: Администрация города КемеровоКемеровчане выбрали места для благоустройства в 2020-2021 годах. Фото: Администрация города Кемерово
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В Кемерове подвели итоги голосования по благоустройству. Жители сами выбирали, какие общественные места нужно отремонтировать в первую очередь.

В областной столице подведены итоги голосования по нацпроекту «Жилье и городская среда». Более 42 процентов участников выбрали местом для благоустройства парк «Березовая роща» в Кировском районе. Еще около 20 процентов горожан проголосовали за капитальный ремонт четырех мини-скверов на проспекте Ленина, расположенных в районе домов № 68, 74, 80, 86.

Чуть больше 15 процентов голосов было отдано за пешеходную зону улицы Кирова, 13 процентов кемеровчан посчитали, что благоустройства требует пешеходная зона по нечетной стороне улицы Николая Островского. И почти 10 процентов участников голосования выбрали сквер на улице Пионер.

- В этом году голосование за выбор общественных территорий, которые будут отремонтированы в 2020-2021 годах по нацпроекту, впервые проходило с использованием цифровой платформы «Кузбасс Онлайн», - отметили в администрации города. - Сервис разработан в соответствии с требованиями Минстроя и реализует компонент «Активный горожанин» платформы «Умный город». Внедрение и разработка «Кузбасс Онлайн» ведется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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