2020-02-27T09:53:33+03:00
Общество

В больницу на вертолете: для госпитализации жительницы Кузбасса потребовалась санавиация

Пожилую женщину доставили в таштагольскую больницу
Екатерина РОМАНОВА
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В больницу на вертолете: для госпитализации жительницы Кузбасса потребовалась санавиацияВ больницу на вертолете: для госпитализации жительницы Кузбасса потребовалась санавиацияФото: Александр ГЛУЗ
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Для того чтобы доставить 80-летнюю жительницу поселка Мрассу в больницу, потребовалась помощь санавиации.

26 февраля в поселок Мрассу прилетел вертолет. Помощь специалистов санавиации потребовалась 80-летней местной жительнице. Пожилую женщину нужно было доставить в больницу города Таштагола, однако перевозить ее в машине скорой помощи было опасно.

- Пациентка - женщина в возрасте, учитывая ее диагноз, ей была необходима бережная транспортировка. А дорога до поселка очень дальняя, проходит через перевалы, - прокомментировали в районной администрации. - Поэтому было решено использовать силы санавиации.

Вертолет вылетел в поселок в 14.30, и вскоре пожилую женщину доставили в больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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