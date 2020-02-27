27 Февр. 2020 2020-02-27T09:53:33+03:00

В больницу на вертолете: для госпитализации жительницы Кузбасса потребовалась санавиация Фото: Александр ГЛУЗ

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Для того чтобы доставить 80-летнюю жительницу поселка Мрассу в больницу, потребовалась помощь санавиации.

26 февраля в поселок Мрассу прилетел вертолет. Помощь специалистов санавиации потребовалась 80-летней местной жительнице. Пожилую женщину нужно было доставить в больницу города Таштагола, однако перевозить ее в машине скорой помощи было опасно.

- Пациентка - женщина в возрасте, учитывая ее диагноз, ей была необходима бережная транспортировка. А дорога до поселка очень дальняя, проходит через перевалы, - прокомментировали в районной администрации. - Поэтому было решено использовать силы санавиации.

Вертолет вылетел в поселок в 14.30, и вскоре пожилую женщину доставили в больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU