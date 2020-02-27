2020-02-27T13:07:45+03:00
Происшествия

В РЖД опровергли причастность к возгоранию тепловоза в Кузбассе

Инцидент произошел в Прокопьевске
Мария КОЛОСОВА
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В РЖД опровергли причастность к возгоранию тепловоза в КузбассеВ РЖД опровергли причастность к возгоранию тепловоза в КузбассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Прокопьевске рано утром, 27 февраля, загорелся тепловоз. Сообщение об этом поступило в диспетчерскую МЧС.

Сигнал о возгорании тепловоза на улице Тюленина поступил в 5.38. На место выехали восемь пожарных и две единицы техники. Уже в 6.36 возгорание было локализовано, а в 6.42 полностью ликвидировано.

Инцидент прокомментировали железнодорожники.

-Сообщаем, что происшествие отношения к ОАО «РЖД» не имеет, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. - Данный инцидент произошел на подъездных путях необщего пользования, принадлежащих транспортному предприятию. Локомотив также принадлежит предприятию.

В ведомстве добавили, что в работе Западно-Сибирской железной дороги никаких нарушений не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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