В РЖД опровергли причастность к возгоранию тепловоза в Кузбассе
В Прокопьевске рано утром, 27 февраля, загорелся тепловоз. Сообщение об этом поступило в диспетчерскую МЧС.
Сигнал о возгорании тепловоза на улице Тюленина поступил в 5.38. На место выехали восемь пожарных и две единицы техники. Уже в 6.36 возгорание было локализовано, а в 6.42 полностью ликвидировано.
Инцидент прокомментировали железнодорожники.
-Сообщаем, что происшествие отношения к ОАО «РЖД» не имеет, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. - Данный инцидент произошел на подъездных путях необщего пользования, принадлежащих транспортному предприятию. Локомотив также принадлежит предприятию.
В ведомстве добавили, что в работе Западно-Сибирской железной дороги никаких нарушений не произошло.
ИСТОЧНИК KP.RU