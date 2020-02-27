Кузбассовцев предупредили об очень крепком ветре

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:24:52+03:00

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28 февраля в Кузбасс придет ненастье - об этом жителей региона предупреждает МЧС. В предпоследний день февраля в регионе ожидается очень крепкий ветер, мокрый снег и гололед.

По данным Кемеровского гидрометцентра, уже в ночь на 28 февраля ожидается сильный ветер - до 12 метров в секунду. При этом его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Днем же возможно усиление до 20 метров в секунду, что классифицируется как «очень крепкий ветер». Синоптики прогнозируют мокрый снег, метели и гололедные явления. При этом ночью местами ожидается до -12 градусов, а дневная температура составит -2... +3 градуса.

Сотрудники МЧС рекомендуют автолюбителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. Пешеходам также следует позаботиться о безопасности: использовать светоотражающие элементы в одежде, при усилении ветра не находиться вблизи недостроенных зданий и старых деревьев. Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.

ИСТОЧНИК KP.RU