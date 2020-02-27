2020-02-27T14:51:02+03:00
Происшествия

Пропавшую в Кузбассе школьницу полицейские нашли на балконе

Девочку искали пять дней
Екатерина РОМАНОВА
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Пропавшую в Кузбассе школьницу полицейские нашли на балконеПропавшую в Кузбассе школьницу полицейские нашли на балконеФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе завершены поиски 15-летней школьницы, которую искали в течение пяти дней. Девушка ушла на прогулку и пропала.

15-летняя школьница из города Белово ушла на прогулку, а домой не вернулась. Мать пыталась найти ребенка в течение пяти дней, но единственное, что смогла узнать, что девочка может находиться в поселке Инской. Однако ни адреса, куда она отправилась, ни имени людей, с кем дочь могла видеться, женщине узнать не удалось. Отчаявшись, она обратилась в полицию.

Стражи порядка организовали поисковые мероприятия и уже через несколько часов установили адрес, где находилась девочка. Все это время она гостила у знакомых, не предупредив об этом мать. Когда же стражи порядка постучали в дверь, девушка попыталась спрятаться на балконе. Однако сотрудники полиции нашли ее там и передали матери.

Девушка призналась, что в день исчезновения она не успела вовремя вернуться домой и, чтобы ее не ругали за это, решила пожить у знакомых.

- За длительное бездействие сотрудники полиции составили в отношении матери девочки протокол о неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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