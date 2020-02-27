2020-02-27T15:11:41+03:00
Происшествия

Автомобиль с детьми свалился в кювет, уходя от столкновения с КамАЗом

В салоне находилось шесть человек
Ирина АВТУШКО
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Автомобиль с детьми свалился в кювет, уходя от столкновения с КамАЗомАвтомобиль с детьми свалился в кювет, уходя от столкновения с КамАЗомФото: Александр ЛАГУТЕЕВ
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В Чебулинском районе, на 417-ом километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в кювет вылетел автомобиль. В салоне находилось шесть человек.

Машину обнаружили во время патрулирования сотрудники ГИБДД ОМВД России по Чебулинскому району капитан полиции Александр Анищук и старший лейтенант полиции Дмитрий Желток. Внутри автомобиля Ford Explorer находился водитель и его семья – всего шесть человек, включая детей 1,5 и четырех лет.

Мужчина пояснил, что съехал с дороги, чтобы избежать столкновения с КамАЗом, который при выполнении маневра создал опасную ситуацию и едва не спровоцировал ДТП.

-Никто из находившихся в салоне не пострадал, но выбраться самостоятельно на проезжую часть они не смогли, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Инспекторы ДПС привлекли для вызволения иномарки из снежного плена проезжавший мимо грузовой автомобиль.

Во время спецоперации полицейские регулировали движение на данном участке. В результате машину удалось вернуть на проезжую часть. Семья поблагодарила сотрудников ГИБДД за помощь и продолжила движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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