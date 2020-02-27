27 Февр. 2020 2020-02-27T16:13:59+03:00

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Несколько сот килограммов соли ежегодно высыпают в горах заповедника Кузнецкий Алатау. И нынешний год не стал исключением.

Делается это для того, чтобы подкормить обитателей заповедника – копытных, хищников и птиц. Копытные, которые обитают в горах, нуждаются в минеральных веществах намного сильнее, чем те, которые живут на равнине. Но на территории заповедника нет естественных солонцов. Поэтому сотрудники заповедник на протяжении нескольких лет ежегодно обустраивают для них искусственные солонцы.

Их размещают и в гольцовой зоне, и в таежной, а напротив устанавливают фотоловушки.

В Кузнецком Алатау посолили горы. ФОТО: пресс-служба музея-заповедника "Кузнецкий Алатау"

- Совсем скоро в заповедник начнут возвращаться к прежним стациям копытные, которые, в большинстве своем покидают на зиму высокогорные районы из-за больших залежей снега, - сообщил представитель заповедника «Кузнецкий Алатау» Алексей Самуленков. - Кроме того, некоторые особи лосей, косуль и маралов остаются в заповеднике даже зимой, а краснокнижный лесной северный олень проводит в «Кузнецком Алатау» круглый год. Всем им жизненно необходима соль, в том числе и для роста новых рогов.

ИСТОЧНИК KP.RU