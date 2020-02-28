2020-02-28T07:38:42+03:00
Общество

Из-за радиоактивного газа кузбасские школьники лишились столовой

Столовую закрыли в общеобразовательной школе в Яшкинском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за радиоактивного газа кузбасские школьники лишились столовой. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.Из-за радиоактивного газа кузбасские школьники лишились столовой. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.
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Почти два месяца не смогут посещать столовую учащиеся общеобразовательной школы в Яшкинском районе. Здесь во время одной из проверок специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение допустимой концентрации радона.

Превышение предельно допустимой концентрации радона - радиоактивного газа - выявили специалисты регионального Роспотребнадзора во время одной из проверок. Радон в высокой концентрации представляет непосредственную опасность для здоровья и жизни детей, а также для работников учреждения. Находиться в таком помещении нельзя, поэтому Яшкинский районный суд признал общеобразовательное учреждение виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.

- Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности помещений кухни и столовой на 50 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы отдела судебных приставов по городу Тайге и Яшкинскому району запретили доступ в указанные помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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