2020-02-28T14:16:30+03:00
Общество

Уснул в снегу: полицейские нашли пропавшего новокузнечанина в сугробе

Стражи порядка на руках вынесли из леса потерявшегося горожанина
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Уснул в снегу: полицейские нашли пропавшего новокузнечанина в сугробе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Уснул в снегу: полицейские нашли пропавшего новокузнечанина в сугробе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Житель города Новокузнецка ушел из дома и не вернулся. Когда его удалось найти, мужчина спал в снегу. Он замерз настолько, что не мог самостоятельно двигаться.

62-летняя новокузнечанка вернулась с работы и обнаружила, что ее 40-летний сын ушел из дома. Она тут же обратилась в полицию, и вскоре сотрудники ППС нашли пропавшего мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, уснул в снегу в лесополосе. Мужчина настолько сильно замерз, что не мог самостоятельно передвигаться. Тогда стражи порядка взяли нашедшегося горожанина на руки и отнесли в машину, отогрели и доставили домой живым и невредимым.

- Чтобы поблагодарить полицейских, новокузнечанка прибыла на рабочее место сотрудников патрульно-постовой службы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В присутствии их коллег и руководителей женщина выразила слова признательности лейтенанту полиции Максиму Коваленко и старшему сержанту полиции Сергею Филиппову за спасение сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уснул в снегу: полицейские нашли пропавшего новокузнечанина в сугробе
Нового прокурора назначили в Новокузнецке
Стрельба у супермаркета: неизвестный смертельно ранил кузбассовца
За выброшенного в мусорку младенца жительница Кузбасса заплатит штраф
Сергей Цивилев побывал на стройплощадке уникального спорткомплекса в Белове
Гибелью кузбасского почтальона заинтересовался Следком
В двух районах Новокузнецка на несколько дней отключат горячую воду
Из-за непогоды между Кузбассом и Алтаем перекрыли дорогу
Россельхозбанк: к 23 февраля россияне предпочитают покупать спорттовары
Кузбассовцев приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»
В Кемерове запретят стоянку автотранспорта на бульваре Строителей
Из-за радиоактивного газа кузбасские школьники лишились столовой
Четыре человека погибли в горящей машине на кузбасской трассе