Уснул в снегу: полицейские нашли пропавшего новокузнечанина в сугробе

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:16:30+03:00

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Житель города Новокузнецка ушел из дома и не вернулся. Когда его удалось найти, мужчина спал в снегу. Он замерз настолько, что не мог самостоятельно двигаться.

62-летняя новокузнечанка вернулась с работы и обнаружила, что ее 40-летний сын ушел из дома. Она тут же обратилась в полицию, и вскоре сотрудники ППС нашли пропавшего мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, уснул в снегу в лесополосе. Мужчина настолько сильно замерз, что не мог самостоятельно передвигаться. Тогда стражи порядка взяли нашедшегося горожанина на руки и отнесли в машину, отогрели и доставили домой живым и невредимым.

- Чтобы поблагодарить полицейских, новокузнечанка прибыла на рабочее место сотрудников патрульно-постовой службы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В присутствии их коллег и руководителей женщина выразила слова признательности лейтенанту полиции Максиму Коваленко и старшему сержанту полиции Сергею Филиппову за спасение сына.

ИСТОЧНИК KP.RU