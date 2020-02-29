Актеры кемеровской студии-театра рассказали заключенный о жизни «человеков»

29 Февр. 2020 2020-02-29T05:16:26+03:00

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Творческая встреча и обмен опытом прошли в колонии особого режима №29. Здесь актеры студии-театра «Ярус» показали спектакль о семейных ценностях «Двое, трое, четверо» по пьесе Сергея Казанцева «Жизнь человеков».

Актеры впервые выступали на площадке исправительного учреждения. В спектакле, который они привезли, подняты сложные вопросы о семье, ее ценности, изменах, формальностях, любви. Как отметила руководитель студии Ярослава Уткина, спектакль – это поток эмоций, самовыражения, способ отвлечься от повседневности, а также возможность разрешить какие-то жизненные ситуации, увидев, как с ними справляются герои пьесы.

После того, как спектакль завершился, актеры «Яруса» встретились с осужденными, которые занимаются в театральной студии «Камелек» и провели мастер-класс по актерскому мастерству.

- Такие встречи очень нужны и полезны для ресоциализации осужденных, их культурного развития, образ.

ИСТОЧНИК KP.RU