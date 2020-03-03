В Кузбассе отменили золотые и серебряные медали для школьников
С 2014 года в Кузбассе школьникам за особые успехи в учении вручали областные золотые и серебряные медали. Сейчас они отменены.
Соответствующее Постановление появилось в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса 3 марта.
-Признать утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.05.2014 № 194 «Об учреждении наград Коллегии Администрации Кемеровской области — золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении», — говорится в постановлении.
Также сообщается, что контроль за исполнением Постановления возложен на заместителя губернатора Кузбасса по образованию и науке.
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В 2014 году новый закон об образовании отменил школьные медали во всей стране. Но в Кузбассе приняли решение вручать свои награды.(подробности)
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