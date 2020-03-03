2020-03-03T12:39:50+03:00
Общество

В Кузбассе отменили золотые и серебряные медали для школьников

Региональную награду "За особые успехи в учении" вручали с 2014 года
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе отменили золотые и серебряные медали для школьниковВ Кузбассе отменили золотые и серебряные медали для школьниковФото: Олег УКЛАДОВ
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С 2014 года в Кузбассе школьникам за особые успехи в учении вручали областные золотые и серебряные медали. Сейчас они отменены.

Соответствующее Постановление появилось в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса 3 марта.

-Признать утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.05.2014 № 194 «Об учреждении наград Коллегии Администрации Кемеровской области — золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении», — говорится в постановлении.

Также сообщается, что контроль за исполнением Постановления возложен на заместителя губернатора Кузбасса по образованию и науке.

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Кузбасским школьникам будут вручать областные золотые и серебряные медали

По распоряжению Амана Тулеева в Кузбассе учреждены свои областные золотые и серебряные медали для выпускников школ.

В 2014 году новый закон об образовании отменил школьные медали во всей стране. Но в Кузбассе приняли решение вручать свои награды.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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