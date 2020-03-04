2020-03-04T12:28:15+03:00
Общество

В Кузбассе создано министерство финансов

Новый статус получило главное финансовое управление
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе создано министерство финансовВ Кузбассе создано министерство финансовФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Главное финансовое управление Кемеровской области переименовано в министерство финансов Кузбасса. Соответствующее постановление 3 марта подписал губернатор.

Документ опубликован в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса. Он определяет полномочия и права министерства, а также возложенные на него задачи. В их числе - участие в разработке и осуществлении в регионе единой государственной политики и регулировании отношений в сфере бюджетной, налоговой, страховой, банковской деятельности, государственного долга, бюджетного учета и отчетности.

Также ведомство участвует в разработке финансового, налогового и кредитного механизма по развитию рыночной инфраструктуры и повышению сбалансированности, результативности и эффективности использования средств областного бюджета, осуществляет бюджетный процесс и межбюджетные отношения, обеспечивает на территории региона деятельность своих территориальных органов.

Министерство возглавляет заместитель губернатора - министр финансов Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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