2020-03-04T12:37:51+03:00
Общество

В Кузбассе назначен новый прокурор по надзору за колониями

Он будет следить за соблюдением законов в исправительных учреждениях
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе назначен новый прокурор по надзору за колониямиВ Кузбассе назначен новый прокурор по надзору за колониямиФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Приказом генпрокурора России в Кузбассе назначен новый прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Исполнять эти обязанности будет советник юстиции Антон Мошненко.

В 2002 году Антон Мошенко окончил институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии по специальности «Юриспруденция». С этого же года работал в органах прокуратуры в должностях следователя прокуратуры Крапивинского района, следователя и старшего следователя прокуратуры Куйбышевского района Новокузнецка, руководителя следственного отдела по Новокузнецкому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Кемеровской области. С 2011 года работал заместителем прокурора Новокузнецка.

- За примерное исполнение своих служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области и генеральным прокурором Российской Федерации: объявлена благодарность, награжден знаком отличия «За верность закону» II степени, - сообщили в прокуратуре Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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