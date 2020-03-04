В Кузбассе назначен новый прокурор по надзору за колониями
Приказом генпрокурора России в Кузбассе назначен новый прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Исполнять эти обязанности будет советник юстиции Антон Мошненко.
В 2002 году Антон Мошенко окончил институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии по специальности «Юриспруденция». С этого же года работал в органах прокуратуры в должностях следователя прокуратуры Крапивинского района, следователя и старшего следователя прокуратуры Куйбышевского района Новокузнецка, руководителя следственного отдела по Новокузнецкому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Кемеровской области. С 2011 года работал заместителем прокурора Новокузнецка.
- За примерное исполнение своих служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области и генеральным прокурором Российской Федерации: объявлена благодарность, награжден знаком отличия «За верность закону» II степени, - сообщили в прокуратуре Кузбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU