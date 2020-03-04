Мост через реку Абу в Новокузнецке сдадут в октябре
В Новокузнецке продолжается строительство моста через реку Абу, который является частью проспекта Металлургов. Сдать в эксплуатацию его планируют в октябре.
О ходе работ рассказал мэр города Сергей Кузнецов. По его замечанию, мост через Абу – один из главных объектов на проспекте Металлургов. Все работы здесь реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
-Первый этап строительства пройден, - отметил Сергей Кузнецов. - Мы придали прочность нашему мостовому сооружению. Все усиливающие конструкции готовы и теперь можно приступить к следующей стадии - готовить фронт работы и устанавливать несущие балки.
Сейчас на месте строительства залит первый бетон. На площадку доставлено 52 балки из 63 балок. Остальные приедут в город в ближайшие две недели. Первую балку обещают установить уже 25 марта. Все балки планируется смонтировать в мае, после чего рабочие приступят к демонтажу участка, который является несущей конструкцией для сетей теплоснабжения. Затем будут проложены новые сети.
Полностью весь объект планируется сдать в октябре.
ИСТОЧНИК KP.RU