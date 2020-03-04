2020-03-04T15:01:21+03:00
Общество

Мост через реку Абу в Новокузнецке сдадут в октябре

Первая балка будет установлена уже 25 марта
Мария КОЛОСОВА
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Мост через реку Абу в Новокузнецке сдадут в октябре. Фото: Сергей Кузнецов/ InstagramМост через реку Абу в Новокузнецке сдадут в октябре. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram
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В Новокузнецке продолжается строительство моста через реку Абу, который является частью проспекта Металлургов. Сдать в эксплуатацию его планируют в октябре.

О ходе работ рассказал мэр города Сергей Кузнецов. По его замечанию, мост через Абу – один из главных объектов на проспекте Металлургов. Все работы здесь реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

-Первый этап строительства пройден, - отметил Сергей Кузнецов. - Мы придали прочность нашему мостовому сооружению. Все усиливающие конструкции готовы и теперь можно приступить к следующей стадии - готовить фронт работы и устанавливать несущие балки.

Сейчас на месте строительства залит первый бетон. На площадку доставлено 52 балки из 63 балок. Остальные приедут в город в ближайшие две недели. Первую балку обещают установить уже 25 марта. Все балки планируется смонтировать в мае, после чего рабочие приступят к демонтажу участка, который является несущей конструкцией для сетей теплоснабжения. Затем будут проложены новые сети.

Полностью весь объект планируется сдать в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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