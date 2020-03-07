7 Март 2020 2020-03-07T14:47:58+03:00

«Кина не будет»: в Кемерове выставили на продажу кинотеатр «Москва». ФОТО: vk.com/Дом Кино "МОСКВА" первый цифровой 3D кинотеатр в Кемерово

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Знаменитый кемеровский Дом кино «Москва» выставлен на продажу. Стоимость здания – 104,9 миллиона рублей.

Четырехэтажное здание площадью 4,8 тысячи квадратных метров выставлено на продажу в городе Кемерово. Находится это здание на улице Дзержинского, и вместе с самим строением продается участок земли в 6,04 тысячи квадратных метров.

В объявлении, которое разместил банк «Траст» нет упоминания о том, что здание является памятником культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает «Авант Партнер».

К слову, последний собственник кинотеатра – кемеровское общество с ограниченной ответственностью «Кино-Сервис» заложило его за 135 миллионов рублей. В 2014 году после банкротства собственника кинотеатр трижды пытались продать, однако желающих приобрести его не нашлось

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ИСТОЧНИК KP.RU