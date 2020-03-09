В Ленинске-Кузнецком рухнула крыша пятиэтажного дома

9 Март 2020 2020-03-09T03:29:07+03:00

Так считают жители. У городских властей другая версия

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В воскресенье, 8 марта, в соцсетях появилась фотография пятиэтажного дома в Ленинске-Кузнецком, у которого отсутствовала часть крыши. Очевидцы сообщили об обрушении, однако городские власти заявили, что просто ведутся ремонтные работы.

По словам очевидца, разместившего снимок, конструкция на доме по проспекту Ленина, 76А обрушилась после того, как ее начали чистить от снега.

В комментариях к посту ответили представители местных властей. Они заявили о том, что об обрушении речи не идет. Во время очистки кровли был выявлен прогиб стопильной системы, и во избежание обрушения управляющая компания приняла решение заменить прогнившие стропила.

-7 марта приступили к выполнению аварийных работ, очищена кровля от снега, демонтировано шиферное покрытие в необходимом месте. В настоящее время приняты меры по предотвращению подтопления верхних этажей, чердачное перекрытие в необходимом месте накрыто пленкой. На 9 марта запланированы работы по монтажу стропильной системы, замене обрешетки и устройству шиферного покрытия, - говорится в сообщении.

Жителей также заверили, что в случае протекания воды в квартиры их восстановлением займется обслуживающая организация ООО «Городок».

Управляющая компания ООО «УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого» извинилась перед жильцами за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU