30 человек эвакуировано из-за утечки хлорсодержащей жидкости в кемеровском бассейне

9 Март 2020 2020-03-09T09:09:54+03:00

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В праздничный день в кемеровском бассейне «Сибирь» случилось ЧП. Здесь произошла утечка хлорсодержащей жидкости. 30 человек экстренно эвакуировали из бассейна.

- Разлив хлорсодержащей жидкости из 10-литровой емкости произошел в комнате для подготовки воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - На месте работало одно отделение сотрудников МЧС, они провели смывку хлорсодержащего раствора.

30 человек, которые находились в этот момент в бассейне, были эвакуированы. Нескольким из них потребовалась помощь врачей.

- Два посетителя бассейна были доставлены в санпропускник областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Еще два несовершеннолетних обратились за помощью уже из дома, - отметил пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.

Один из обратившихся от госпитализации отказался. Трое же остались под наблюдением врачей, так как они контактировали с реагентом, и у них могло быть отравление хлором.

- Отравление не подтвердилось, все госпитализированные сейчас находятся дома, - добавил представитель пресс-службы Центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU