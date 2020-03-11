2020-03-11T06:34:23+03:00
Общество

Горячую линию по коронавирусу создали в Кузбассе

По номеру горячей линии можно получить необходимую консультацию
Екатерина РОМАНОВА
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Горячую линию по коронавирусу создали в КузбассеГорячую линию по коронавирусу создали в КузбассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбассе заработал телефон горячей линии. В первую очередь он предназначен для тех, кто прибыл из эмидемически неблагополучных стран по коронавирусу.

Единый номер горячей линии открыт на базе Кемеровского областного центра медицины катастроф с 10 марта. Специалисты просят всех побывавших в странах с неблагоприятной эпидемиологический ситуацией сообщать о своем прибытии в Кузбасс и дате пересечения государственной границы Российской Федерации.

Здесь можно будет получить консультацию о профилактике завоза и распространении инфекции. Так, специалисты расскажут о правилах временной изоляции - она организуется на 14 дней в домашних условиях. А также о том, как получить листок временной нетрудоспособности и соблюсти сроки обследования на новую коронавирусную инфекцию и пройти медицинское наблюдение.

Телефон горячей линии – 8-800-201-25-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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