2020-03-12T05:59:36+03:00
Происшествия

По ночам новокузнечанин ходил по улицам и нападал на женщин

У своих жертв мужчина отбирал сумочки
Екатерина РОМАНОВА
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По ночам новокузнечанин ходил по улицам и нападал на женщинПо ночам новокузнечанин ходил по улицам и нападал на женщинФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ночного вора задержали в Новокузнецке сотрудники полиции. Его жертвами становились женщины с сумочками.

Сразу несколько новокузнечанок обратились в полицию за помощью. И все они рассказывали одно и то же: ночью каждая из них шла по улице, неожиданно рядом появлялся мужчина, выхватывал сумочку или мобильный телефон и убегал. В общей сложности сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Долго разыскивать налетчика не пришлось. Сотрудники полиции установили, что это - 34-летний горожанин. У него за спиной уже были грабежи, и пять раз мужчина привлекался за них к ответственности. Грабителя задержали, а для того, чтобы он больше ни на кого не нападал, заключили под стражу.

- В настоящее время дознавателем отдела полиции «Заводской» Управления МВД России по городу Новокузнецку возбуждено уголовное дело о грабеже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет лишение свободы сроком до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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