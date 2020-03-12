2020-03-12T07:48:12+03:00
Происшествия

На кемеровском вокзале задержан мужчина с героином и боеприпасами

Его заключили под стражу
Ирина АВТУШКО
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На кемеровском вокзале задержан мужчина с героином и боеприпасами. Фото: Кузбасское ЛУ МВДНа кемеровском вокзале задержан мужчина с героином и боеприпасами. Фото: Кузбасское ЛУ МВД
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На кемеровском железнодорожном вокзале сотрудники транспортной полиции задержали мужчину с признаками наркотического опьянения. При себе у него были героин и боеприпасы.

Подозреваемого задержали на привокзальной площади. При досмотре у 34-летнего мужчины была обнаружена женская косметичка, где находилось 22 спичечных коробка с расфасованным героином. Его задержанный планировал сбыть. Кроме того, при себе у мужчины были 22 патрона калибра 9 мм «Luger». Его взяли под стражу и возбудили два уголовных дела за незаконное хранение боеприпасов и покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

-Максимальное наказание, установленное за данные преступления, составляет три года и 20 лет лишения свободы соответственно, - рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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